Empfehlung - Emsland Open Air 2020 in Meppen mit Connor und Giesinger

Meppen Musikfreunde dürfen sich auf das Wochenende 19./20. Juni 2020 freuen. In der Hänsch-Arena in Meppen spielen nicht nur die Fantastischen Vier im Rahmen ihrer Stadiontour, sondern es findet an dem Samstag auch das 2. Emsland Open Air statt. Dort treten zwei angesagte deutsche Solokünstler auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/emsland-open-air-2020-in-meppen-mit-connor-und-giesinger-312916.html