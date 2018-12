Emsländisches Pop-Duo „Dry Dudes“ war 2018 schwer auf Achse

„What Did I Do Wrong?“, heißt die neue Single des Akustik-Pop-Duos Dry Dudes. Sie bildet den Schlussakkord für ein Jahr, in dem das Duo seinen Bekanntheitsgrad deutlich steigerte – auch ohne Finaleinzug bei der RTL-Castingshow „Das Supertalent“.