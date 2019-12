Empfehlung - Emsländerin und Pferd „Scout“ verpassen „Supertalent“-Finale

Kluse In der am 14. September 2019 ausgestrahlten Sendung hatten Hochegger und „Scout“ die Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi, mit einer Mischung aus Comedy und Tierdressur überzeugt. Selten habe er ein solches Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Tier erlebt, sagte der „Pop-Titan“ damals in der Sendung. Von Darnell waren Worte wie „absoluter Hammer“ und „absolute Perfektion“ zu hören. Lombardi holte sich sogar ein zartes Pferdeküsschen von „Scout“ ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/emslaenderin-und-pferd-scout-verpassen-supertalent-finale-335096.html