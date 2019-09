Emsländerin mit Pferd überzeugt bei „Das Supertalent“

Mit einem sympathischen Auftritt haben Tiertrainerin Rosi Hochegger aus Kluse und ihr Pferd „Scout“ Publikum und Jury in der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ überzeugt. Von Dieter Bohlen & Co. gab es ein dreifaches Ja für den Einzug in die nächste Runde.