Empfehlung - Emsländerin lernt endlich ihren Vater kennen

Meppen. . Am 7. Juni 1990 kam Janina Hiller im Krankenhaus in Meppen unter dem Namen Mandy Möller zur Welt. Kurz nach ihrer Geburt wurde sie von ihrer leiblichen Mutter zur Adoption freigegeben. So kam sie im Alter von zwei Monaten zu ihren Adoptiveltern nach Rhede. Hier wuchs sie unbekümmert und glücklich in einer Familie mit anderen Kindern auf. Im Jugendalter wurde ihr mitgeteilt, dass sie adoptiert sei. Von diesem Tag an beschäftigte sie die Frage, wer wohl ihre leiblichen Eltern sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/emslaenderin-lernt-endlich-ihren-vater-kennen-235873.html