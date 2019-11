Teufelskreis Obdachlosigkeit: Kein Job, kein Zuhause

Immer noch rutschen Emsländer in die Obdachlosigkeit ab – oftmals ein Teufelskreis, aus dem sie ohne Hilfe nicht wieder rauskommen. Der 37-jährige Sven S. hat lange in diesem Teufelskreis gesteckt und ist auf dem Weg, sein Leben in den Griff zu bekommen.