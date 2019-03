Empfehlung - Emsflower investiert in 150 Appartements für Saisonarbeiter

Emsbüren Rund 300 Millionen Beetpflanzen verlassen jedes Jahr das Glashausmeer an der A31. Vor allem in den großen Discounter-Ketten und in Baumärkten werden die Blumen verkauft, die auf einer Gewächshaus-Fläche von 64 Hektar heranwachsen. Emsflower ist Europas Marktführer in diesem Segment, die vier folgenden Konkurrenten, so schätzt Geschäftsführer Tom Kuipers, kommen zusammen auf die Produktionsmenge des Betriebes, den er mit seinem Vater Bennie leitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/emsflower-investiert-in-150-appartements-fuer-saisonarbeiter-285055.html