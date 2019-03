Empfehlung - Emsbüren kann doch Jubiläum feiern

Emsbüren Unmissverständlich formuliert es das Emslandmuseum: Eine Urkunde aus dem Jahre 819, die Generationen von Historikern als ältesten Beleg für eine Kirche in Emsbüren gedeutet haben, erwies sich als Totalfälschung. Nicht nur in Emsbüren muss die Geschichte nun neu geschrieben werden. Zu den ebenfalls betroffenen Orten gehören geschichtsträchtige Kommunen wie Visbek und Freren. Und auch der älteste Beleg eines Paulus-Domes in Münster geht auf diese bedeutende Fälschung zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/emsbueren-kann-doch-jubilaeum-feiern-285659.html