Emsauenpark in Lingen lädt Filmfreunde zu Open-Air-Kino ein

Lingen „Manchmal sind spontane Ideen die besten“, dachten sich die Verantwortlichen der Online-Plattform „Was los in Lingen“ sowie der Lingen Wirtschaft und Tourismus GmbH (LWT) und organisierten kurzfristig ein Kinowochenende unter freiem Himmel im Lingener Emsauenpark. Am kommenden Wochenende laufen aktuelle Kinohits auf einer 20 Quadratmeter großen LED-Leinwand. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam kurzfristig das Open-Air-Kino im Emsauenpark umsetzen konnten und so den Lingenern eine weitere kostenlose Kulturveranstaltung in diesen besonderen Zeiten bieten können“, erklärt Jan Koormann vom LWT. „Von der Idee über die Lizenzierung der Filme bis zur Genehmigung durch die städtischen Behörden sind nur wenige Tage vergangen. Einmal mehr haben hier alle Beteiligten an einem Strang gezogen – ein tolles Zeichen für den Zusammenhalt in Corona-Zeiten“, so Koormann weiter.

Tickets sind kostenlos und ausschließlich online auf www.waslosin.de erhältlich. Jedes Ticket muss personalisiert sein, damit gegebenenfalls Kontaktketten nachvollzogen werden können. Darüber hinaus muss das Gelände mit Alltagsmasken betreten werden, am Sitzplatz können die Besucher die Masken dann abnehmen. Die Veranstalter empfehlen den Besuchern, sich ein Sitzkissen und Picknickdecken mitzubringen. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Vorführungsbeginn.

Das Programm:

Freitag, 21. August, 16 Uhr: „Die unglaublichen Abenteuer von Bella“, 20 Uhr: „Spider Man: Homecoming“.

Samstag, 22. August, 16 Uhr: „Peter Hase“, 20 Uhr: „Der König der Löwen“.

Sonntag, 23. August, 14.30 Uhr: „Aladdin“.