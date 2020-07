Ems-Achse lädt in Mais-Irrgarten in Emsbüren ein

Emsbüren Seit vergangener Woche lädt der Mais-Irrgarten in der Mehringer Heide in Emsbüren zu einem Besuch ein. In einer Kooperation mit dem Erlebnishof „Mehringer Heide“ der Familie Hulsmeier geht es in diesem Jahr rund um das Thema „Schaufenster Ems-Achse“. „Wir freuen uns, dass wir mit der Ems-Achse eine so tolle Aktion auf die Beine stellen konnten“, so Andreas Hulsmeier, Landwirt und Geschäftsführer des Erlebnishofes.

Die Maßnahme „Schaufenster Ems-Achse“ ist eingebettet in die frisch gestartete Fachkräfte-Initiative „Job-Chance Ems-Achse“ der Wachstumsregion Ems-Achse, die gefördert wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. „Wir wollen zeigen, was unsere Region ausmacht und dass es sich lohnt, hier zu leben und zu arbeiten“, stellt Dr. Dirk Lüerßen, Geschäftsführer der Ems-Achse, heraus. Anlässlich der neuen Fachkräfte-Initiative ist der Mais-Irrgarten in diesem Jahr mit einem überdimensionalen „Ems-Achsel“, dem Maskottchen des Vereins Wachstumsregion Ems-Achse, gestaltet.

In den nächsten zwei Jahren sollen viele unterschiedliche Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, um sowohl Auswärtigen als auch Einheimischen die beruflichen und privaten Vorzüge und die Vielfältigkeit der Region im Nord-Westen Deutschlands vorzustellen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, Fachkräfte zum Bleiben zu motivieren und sie so dauerhaft an die Region zu binden. Martin Gerenkamp, Erster Kreisrat des Landkreises Emsland, bekräftigt: „Unsere Region bietet das Gesamtpaket: hervorragende berufliche Chancen, bezahlbaren Wohnraum und vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung“.

Nach den Touristen-Aktionen auf Norderney oder im Ferienpark Schloss Dankern in Haren lädt die Ems-Achse in diesem Jahr in einen spannenden Maisfeld-Irrgarten ein und bietet damit Programm für Groß und Klein. Auf 20.000 Quadratmetern gibt es viel zu entdecken. Neben einer Stempel-Rallye mit einem tollen Gewinnspiel für Kinder und einem Schätz-Quiz erwartet die Besucher auch eine einmalige Freiluftgalerie mit großflächigen Aufnahmen aus der Region. „Wir freuen uns, dass diese tolle Aktion des ,Schaufensters Ems-Achse‘ im Süden der Region stattfindet und durch die Beteiligung am Fotowettbewerb alle Landkreise der Region vertreten sind. So geht Zusammenhalt“, betont Bernhard Overberg, Bürgermeister der Gemeinde Emsbüren. Die Bilder für diese Freiluftgalerie wurden im Rahmen des Fotowettbewerbes „Hier bin ich Zuhause!“ aus über 80 Einsendungen ausgewählt. „Lassen Sie sich überraschen und finden Sie ihren eigenen Weg im Ems-Achse-Maisfeld-Irrgarten in der Mehringer Heide“, laden die Organisatoren ein. Für Erwachsene kostet der Eintritt 3,50 Euro, Kinder zahlen 2,50 Euro. Weitere Informationen gibt es auf www.mehringerheide.de.