Lingen Schon seit einiger Zeit standen der Versandhändler EMP und die international agierende Warner Music Group in Verhandlungen, wie nun bekannt wurde. Der Großkonzern hatte sein Interesse an dem Lingener Versandhändler angemeldet, der erst im vergangenen Jahr seine Logistikfläche am Standort Lingen erweitert hat. Am Montag kam es zu einer Einigung zwischen den beiden Unternehmen. Warner übernimmt EMP für 180 Millionen US-Dollar, was rund 155 Millionen Euro entspricht. Die bisherigen Geschäftsführer sollen das Unternehmen auch in Zukunft führen. Nun muss der Übernahme noch das Kartellamt zustimmen, berichtet das Fachmagazin mediabiz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/emp-fuer-155-millionen-euro-an-warner-music-group-verkauft-251020.html