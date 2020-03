Empfehlung - Emco Group aus Lingen spendet für Umweltorganisation

Lingen Die Lingener Emco Group möchte sich verstärkt auf die Nachhaltigkeit für die Umwelt konzentrieren. Dies soll eine neue Produktserie der Unternehmenstochter Novus Dahle beweisen. Dabei handelt es sich um hochwertige Hefter und Locher der Novus re+new Serie, die bis zu 95 Prozent aus wiederverwerteten Kunststoffen bestehen – der überwiegende Bestandteil ist Rezyklat, das unter anderem aus ausrangierten Kühlschränken gewonnen wird. Je nach Modell spendet Emco 50 Cent beziehungsweise einen Euro pro verkauftem Gerät an die Umweltorganisation One Earth – One Ocean(OEOO). Der national und international agierende Verein verfolgt mit dem Konzept der „maritimen Müllabfuhr“ das Ziel, Gewässer weltweit von Plastikmüll, Öl und Chemikalien zu entfernen sowie diese nachhaltig zu verwerten. Die Gelder der Spendenaktion werden für Bildung zum Thema Gewässerschutz und Ressourceneffizienz in Schulen eingesetzt. Es erfolgen Vorträge und Workshops zu den Themen Müll- und Plastikvermeidung, Gewässerreinigung sowie Ressourceneffizienz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/emco-group-aus-lingen-spendet-fuer-umweltorganisation-346369.html