Empfehlung - Eltern verärgert über gesperrte Sporthalle in Lingen

Lingen. Rund 50 Eltern und ungezählte Grundschul- und Kindergartenkinder haben sich vor der Halle versammelt, in die sie jetzt schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr hinein können. „Unser Maß an Verständnis ist voll“, sagt Volker Hüsing, Elternratsvorsitzender der Grundschule Bramsche. Die Eltern wollten, dass schnell etwas geschehe. „Wir möchten mit unserer Aktion auf Missstände aufmerksam machen und ins Bewusstsein rufen, was Eltern wegen der geschlossenen Halle leisten müssen“, erklärt Hüsing.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/eltern-veraergert-ueber-gesperrte-sporthalle-in-lingen-228430.html