Empfehlung - Electro-Festival: Feiern in Geeste wie auf Ibiza

Geeste. Fans elektronischer Musik aufgepasst: Am 1. Mai sowie an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai, findet jeweils von 11 bis 24 Uhr am Speicherbecken in Geeste das Electromusic-Festival „House am See“ statt. Wie auch 2017 schon ist der Veranstaltungsort des Electro-Festivals wieder am Speicherbecken, nahe dem Restaurant Deichkrone. Und es besteht die Möglichkeit, auf dem hauseigenen Campingplatz am Jugendhaus mit Zelt oder Wohnmobil zu nächtigen. Zwar schien in den vergangenen zwei Jahren passend zum Festival-Wochenende die Sonne, in diesem Jahr richten sich die Veranstalter dennoch auch auf schlechtes Wetter ein. Es wird mehr überdachte Flächen geben, damit die Besucher im Fall der Fälle nicht nass werden und damit dennoch „gefeiert werden kann, wie auf Ibiza“, wie die Veranstalter sagen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/electro-festival-feiern-in-geeste-wie-auf-ibiza-232622.html