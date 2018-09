Einsatz für Nordhorner THW bei Moorbrand verlängert

Meppen

Möglicherweise müssen drei Orte evakuiert werden

Wegen des Moorbrands auf einem Bundeswehr-Testgelände bei Meppen müssen im schlimmsten Fall drei Orte evakuiert werden. Sollte der Wind die Rauchwolken ungünstig treiben, müssten auch die 7500 Einwohner der Gemeinde Sögel in Sicherheit gebracht werden, sagte eine Sprecherin des Landkreises Emsland am Freitag der dpa. Zuvor hatte der Landkreis den Katastrophenfall ausgerufen und Vorbereitungen für eine mögliche Evakuierung der Orte Groß Stavern und Klein Stavern mit insgesamt 1000 Einwohnern getroffen. Dort könnte der Funkenflug vom benachbarten Bundeswehr-Gelände zur Gefahr werden. Am Freitag hatten Sturmböen das Feuer weiter angefacht.

Anwohner demonstriert mit Figurengruppe

Viele Einwohner in Stavern sind mit der Informationspolitik und dem Verhalten der Bundeswehr unzufrieden. Einer von ihnen ist Norbert Stahlhut. Mit einer Figurengruppe zeigt er nun seinen Ärger, berichtet Christian Schock, der für die GN vor Ort war.

Mit dieser Figurengruppe zeigt ein Bewohner von Stavern seinen Ärger über den Moorbrand und die Verantwortlichen. Foto: Schock

Nordhorner THW-Einsatz verlängert

Der Einsatz für den Nordhorner THW wird um eine Woche verlängert. Das berichtet Tom Gausmann, stellvertretenden Ortsbeauftragter des THW-Ortsverbands Nordhorn den GN. Mindestens bis Sonntag, 30. September, soll das Hilfswerk weiter vor Ort helfen. Neben den bisherigen Aufgaben wie einen Fahrdienst oder die Betreuung eines Stromaggregats werden nun weitere Elektro- und Küchenmaterialien aus Nordhorn nach Meppen gebracht.

Falschmeldung zur Evakuierung

Es kursiert derzeit ein Bild im Internet, das eine Evakuierung ankündigt und die Hausbewohner in Stavern auffordert, ihre Häuser schnell zu verlassen. Das ist eine Falschmeldung! Laut Polizei wird zurzeit nicht evakuiert. Auch der Landkreis Emsland dementiert eine derzeitige Evakurierung in Stavern auf GN-Anfrage. An der Lage hat sich zurzeit nicht verändert. Die Einwohner Staverns sind aufgefordert, die Ruhe zu bewahren, sollten aber vorsorglich die wichtigsten Dokumente wie Ausweispapiere und benötigte Medikamente zusammenpacken.

Gewerkschaft der Polizei fordert Aufklärung der Gesundheitsgefahren

Unterdessen fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen im Zusammenhang mit dem außer Kontrolle geratenen Moorbrand im Emsland eine umfassende Aufklärung über die Gesundheitsgefahren, die für die Bevölkerung, aber auch für die vor Ort eingesetzten Polizeikräfte bestehen.

Zudem soll in den Personalakten die Dauer des Einsatzes vermerkt werden. Dies hat die GdP am Mittwoch mit dem Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Manke, besprochen. „Es ist wichtig, dass später nachvollziehbar ist, welchen Gefahren die eingesetzten Kräfte möglicherweise ausgesetzt waren, um einer möglichen Nachweispflicht nachkommen zu können“, so der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff. „Zurzeit sind Polizeikräfte aus der näheren Umgebung eingesetzt und es werden noch weitere Kolleginnen und Kollegen ins Emsland fahren. Wir wünschen allen, dass sie den Einsatz unbeschadet überstehen, und hoffen, dass es den Helfern vor Ort bald gelingt, den Brand zu löschen“, so Schilff weiter.

Einen entsprechenden Eintrag in der Personalakte von Polizisten, dass sie möglichen Gefahren ausgesetzt waren, hatte es schon einmal nach Gesprächen der GdP mit dem Innenministerium in den 1990er Jahren im Zusammenhang mit dem Einsatz auf der Sondermülldeponie Münchehagen gegeben. Dort war unter anderem das sogenannte Seveso-Dioxin gelagert.

Nabu wütend auf Bundeswehr

Der Moorbrand auf einem Bundeswehrgelände im Emsland hat nach Einschätzung des Naturschutzbundes (Nabu) bisher bereits zu einem Ausstoß von 500 000 Tonnen Kohlendioxid geführt. Unzählige Insekten und Reptilien könnten vor der Hitze nicht fliehen und verendeten, teilte der Nabu am Freitag mit. Darüber hinaus sei die Belastung für die Menschen in den angrenzenden Ortschaften sowie für die Einsatzkräfte durch den Rauch hoch.

Der Nabu kritisierte die Schießübungen der Bundeswehr in dem ausgetrockneten Moor, die den Brand ausgelöst hatten. Alle Moorflächen müssten auf Bewässerungen überprüft werden. Positive Beispiele an einigen Standorten zeigten, dass sich nasse Moore und eine weitere militärische Nutzung nicht ausschließen müssten.

Hunderte Feuerwehrleute vor Ort

Mit 500 zusätzlich angeforderten Einsatzkräften will die Feuerwehr im Emsland ein Übergreifen des Moorbrandes auf zivile Flächen außerhalb des betroffenen Bundeswehrgeländes verhindern berichtet die dpa. Vier Kreisfeuerwehren mit insgesamt 500 Mann seien angefordert worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Hannover.

Die Feuerwehrmänner würden in der Nähe des Bundeswehrgeländes postiert, um sofort reagieren zu können, sollte der Brand auf den zivilen Flächen übergreifen. Weil befürchtet wird, dass ein aufkommender Sturm den Brand frisch anfachen könnte, hatte der Landkreis Emsland am Freitagmorgen den Katastrophenfall ausgerufen.

Insgesamt sind nach Angaben des Innenministeriums derzeit 782 Kräfte auf dem Bundeswehrgelände mit einem großen Löscheinsatz beschäftigt. Der großflächige Moorbrand war vor mehr als zwei Wochen infolge von Raketentests der Bundeswehr ausgebrochen.

Polizist Edgar Eden unterstützt den Einsatz in Meppen. Foto: Hille

Verteidigungsministerin kommt nach Meppen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will sich am Samstag selbst ein Bild von der Lage im Emsland machen. Eingeplant ist ein Gespräch mit Bürgern von Stavern.

Katastrophenfall ausgerufen

Die Entscheidung den Katastrophenfall auszurufen sei in enger Abstimmung mit dem Niedersächsischen Innenministerium erfolgt, heißt es in einer Mitteilung. Dieser offizielle Akt sei eine wichtige Voraussetzung, um zum Beispiel auch mit überörtlicher Unterstützung planen und arbeiten zu können, insbesondere, wenn sich die Situation vor Ort nachhaltig verschärfe, erklärt Winter. „Wir wappnen uns für alle Eventualitäten und kommen hiermit vor die Lage“, unterstreicht der Landrat. „Mit Blick auf die neue Situation und die Prognosen der Bundeswehr können wir derzeit eine Evakuierung der Gemeinden Groß und Klein Stavern zudem nicht mehr ausschließen“, erläutert Winter. „Wir sind gut vorbereitet und wollen keine Unruhe erzeugen. Da der Schutz der Bevölkerung für uns an erster Stelle steht, möchten wir aber die Staverner frühzeitig darauf aufmerksam machen, dass eine Evakuierung nicht mehr undenkbar ist“, so Winter.

Die Lage im Emsland spitzt sich zu. Nun wurde wegen des Moorbrandes der Katastrophenfall ausgerufen. Foto: Konjer

Die Bürger Staverns sind daher aufgefordert, sich grundsätzlich auf eine eventuelle Evakuierung vorzubereiten. „Eine ganz konkrete Prognose ist derzeit nicht möglich, dennoch ist zu erwarten, dass sich Rauchbelästigung und Funkenflug verschärfen. Aber ob überhaupt evakuiert werden muss, ist natürlich abhängig vom Verlauf der Löscharbeiten auf dem Areal der Bundeswehr sowie den sich verändernden Wetterbedingungen“, ergänzt Winter. Hier befinde man sich in enger Abstimmung mit der Bundeswehr, Experten sowie den Einsatzkräften vor Ort. Zudem werde derzeit ein engmaschiges Netz an Messpunkten eingerichtet, um die Belastung durch den Rauch permanent zu überwachen.

„Die Einwohner Staverns sind aufgefordert, die Ruhe zu bewahren, sollten aber vorsorglich die wichtigsten Dokumente wie Ausweispapiere und benötigte Medikamente zusammenpacken“, empfiehlt der zuständige Dezernent Marc-André Burgdorf. Sollte es zur Evakuierung kommen, würden zeitnah Sammelplätze und Unterbringungsmöglichkeiten kommuniziert. Auch das eigenständige Verlassen der Gemeinden sei natürlich möglich. Ein Bürgertelefon des Landkreises für Betroffene ist eingerichtet unter den Telefonnummern 05931 44-5701, 44-5702 und 44-1431.