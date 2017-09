Empfehlung - Eingestürzte Sporthalle: Fehler beim Leimen und Holzmängel

Lingen. Als am 19. Januar gegen 6 Uhr morgens das Dach der Turnhalle an der Lingener Johannesschule einstürzte, kam niemand zu Schaden. Die Halle war von der Stadt drei Tage vorher gesperrt worden, weil Hausmeister Manfred Kuhl kaum sichtbare Durchbiegungen von Trägern bemerkt und dies der Verwaltung gemeldet hatte (die GN berichteten). Dem schnellen Handeln im Januar folgte dann aber ein langes Warten auf das Gutachten, in dem die Ursache des Einsturzes geklärt werden sollte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/eingestuerzte-sporthalle-fehler-beim-leimen-und-holzmaengel-207835.html