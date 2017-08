Einfamilienhaus in Emsbüren brennt ab

gn Emsbüren. In der Nacht zu Donnerstag ist ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Gleesen ausgebrochen. Die Flammen erfassten war nach bisherigen Erkenntnissen erst die angegliederte Doppelgarage. Von dort aus griffen die Flammen auf das Wohnhaus über. Im Haus befand sich die 76-jährige alleinige Bewohnerin des Hauses. Nachbarn sorgten dafür, dass sie sich unverletzt ins Freie retten konnte. Die Feuerwehren aus Emsbüren und Bramsche waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten die Flammen löschen. Der Schaden am Wohnhaus wird auf etwa 150.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist noch unklar.