Einbruchopfer erhalten bei Veranstaltungsreihe Hilfe

Opfer von Einbrüchen im Emsland und in der Grafschaft Bentheim müssen mit ihren Fragen und Ängsten nicht alleine bleiben. In einer zweiten Auflage startet am 15. August die Veranstaltungsreihe „Zuhause un(d) sicher“.