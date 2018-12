Empfehlung - Ein Schwerverletzter nach Unfall in Schapen

Schapen Am zweiten Weihnachtstag wurde bei einem Verkehrsunfall gegen 12 Uhr im Kreuzungsbereich Hopstener Straße / Kirchstraße ein 28-jähriger Mann schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte die 32-jährige Fahrerin eines VW Golfs offensichtlich den BMW des Mannes beim Einbiegen übersehen. In Folge des Zusammenstoßes wurde der BMW-Fahrer eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Schapen gerettet werden. Er kam im Rettungswagen in das Matthiasspital nach Rheine. Die Fahrerin des Golfs und ihr 37-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen war Totalschaden entstanden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ein-schwerverletzter-nach-unfall-in-schapen-273471.html