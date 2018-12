Empfehlung - Ein Förster geht in Rente: „Manchen Sturm überstanden“

Wietmarschen/ElbergenGeboren und aufgewachsen ist Jan-Ewert Hildebrandt in Ostfriesland, bereits im Alter von 15 Jahren er zur damaligen Landwirtschaftskammer (LWK) Weser-Ems, die nach einer Fusion mit der LWK Hannover Anfang der 2000er in die heutige Landwirtschaftskammer Niedersachsen integriert worden ist. Den für die forstliche Laufbahn erforderlichen Anwärterdienst absolvierte Hildebrandt von 1976 bis 1977 bei Bezirksförster Hilmer Pergande in den Wäldern um Westerstede im Ammerland. Für den späteren Elberger Bezirksförster war das eine schöne und durchaus prägende Zeit, die ihm in seinem Berufsalltag noch oft zu Gute kommen sollte. Von 1979 an sollte Hildebrandt schließlich die Waldbesitzer der Bezirksförsterei Elbergen betreuen. „Heute wie früher gilt: Im Privatwald sind die Waldbesitzer der wichtigste Standortfaktor, noch vor der Nährstoff- und Wasserversorgung des Bodens. Ohne ihre Zustimmung lassen sich keine Maßnahmen umsetzen“, zog der Forstamtsrat ein wichtiges Resümee aus seiner Arbeit, bei der stets ein gutes Miteinander die Basis aller Projekte darstellte. Auf Einladung des Waldbauernkreisvereines Lingen und der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Lohne-Elbergen waren zahlreiche Gäste in die Gaststätte „Zum Berge“ nach Lingen gekommen, um „ihren“ Förster und Kollegen zu verabschieden. Dazu zählten neben mehreren Kollegen aus der Landwirtschaftskammer und den Niedersächsischen Landesforsten auch Rudolf Alteheld, Leiter des Geschäftsbereiches Forstwirtschaft bei der LWK und Dr. Florian Stockmann, der das Forstamt Weser-Ems in Osnabrück leitet. Neben einigen Forstunternehmern waren auch zahlreiche Waldbesitzer erschienen, darunter neben Eduard Botterschulte als Vorsitzendem der FBG auch Wilhelm Bramme, selbst bis 2016 Vorsitzender der FBG und langjähriger Weggefährte Hildebrandts. „Jan-Ewert Hildebrandt ist ein Förster mit Leib und Seele, wir schätzen ihn als ehrlichen und geradlinigen Mitarbeiter“, war Dr. Florian Stockmann voll des Lobes für den scheidenden Forstamtsrat. Der hatte freilich in seinem Berufsleben so einiges erlebt, von den großen Stürmen wie Lothar, Wiebke und Kyrill bis hin zur Zusammenlegung und Auflösung mehrerer Forstämter und dem Wechsel von insgesamt sechs Geschäftsbereichs- und vier Forstamtsleitern, auch die Ausbildung von Anwärtern prägte seine Arbeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ein-foerster-geht-in-rente-manchen-sturm-ueberstanden-273472.html