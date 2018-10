Empfehlung - Ehering in Sanddüne auf Wangerooge wiedergefunden

Lingen Für ein schönes Foto begeben sich Menschen oftmals in waghalsige Situationen. Ein Selfie mit einem Braunbären oder vor einer steilen Felsenklippe – so weit wollte Thomas Nieroba aus Lingen dann doch nicht gehen, als er vom 6. bis 8. Oktober mit seiner Frau Maria-Christina einen zweitägigen Ausflug nach Wangerooge unternahm. Das Paar wollte eine Tante besuchen, die dort mit ihrem Sohn ebenfalls Urlaub machte. Eines Abends waren die zwei dann am Strand. „Wie alle Touristen wollten wir natürlich auch ein Foto im Sonnenuntergang haben“, erinnert sich Thomas Nieroba. Nacheinander sprangen sie von der Düne, ein Foto nach dem nächsten wurde geschossen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ehering-in-sandduene-auf-wangerooge-wiedergefunden-262111.html