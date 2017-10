Empfehlung - Ehepaar von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

gn Spelle. Am späten Freitagabend sind auf der Venhauser Straße in Spelle bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mittteilte, hatten gegen 22.55 Uhr ein 55-jähriger Mann und seine 56-jährige Frau aus Spelle-Venhaus eine dortige Gaststätte verlassen. Vermutlich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, überquerten das Ehepaar die Venhauser Straße. Ein 45-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen konnte mit seinem VW Golf nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit den beiden Fußgängern zusammen. Dabei wurde das Ehepaar lebensgefährlich verletzt. Es kam in Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Venhauser Straße war für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ehepaar-von-auto-erfasst-und-lebensgefaehrlich-verletzt-211974.html