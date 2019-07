Empfehlung - Ehepaar aus Haren wird um Schnäppchenreise betrogen

Haren Sommer, Sonne, Strand – all das hatte ein Ehepaar aus Haren bereits vor Augen, als sie ihre Super-Schnäppchenreise buchten und bezahlten. Doch es kam anders, denn sie waren auf Betrüger hereingefallen. Über 800 Euro sind weg, die für den vermeintlichen Teneriffa-Urlaub gezahlt wurden. Vor ein paar Wochen entdeckte Bernhard L. (der Name ist den GN bekannt) aus Haren in einer Zeitung eine Anzeige mit Urlaubsangeboten des „Reise Service Hoffmann“ (www.hoffmann-rs.de).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ehepaar-aus-haren-wird-um-schnaeppchenreise-betrogen-307030.html