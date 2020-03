Earth Hour 2020 am 28. März, 20.30 Uhr, in Lingen

Lingen Die Stadt Lingen (Ems) wird am 28. März an der Earth Hour 2020 teilnehmen. Dafür wird um 20.30 Uhr (Ortszeit) an vielen öffentlichen Gebäuden, Plätzen und Geschäften für eine Stunde das Licht abgeschaltet. „Als Kommune wollen wir so gemeinsam ein Zeichen setzen – es wäre toll, wenn sich auch viele Geschäftsleute, Kirchengemeinden, Vereine, Verbände und natürlich Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen würden“, erklärte Oberbürgermeister Dieter Krone.

Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass beispielsweise am und im Historischen Rathaus, an der Terrasse bei Heilemann, am Kreisverkehr Europaplatz und Darme das Licht abgeschaltet wird. Zudem sollen in den nächsten Tagen Geschäfts und Gastronomen angesprochen werden, ob Sie sich ebenfalls beteiligen möchten und beispielsweise „Candle Light Dinner“ anbieten. „In Lingen waren bereits weltweit 384 Städte, hunderte Unternehmen und Geschäfte und tausende von Menschen dabei“, so Dieter Krone. „Auch wir wollen bei der 14. Aktion mitmachen und hoffen, dass Lingen ebenfalls ein starkes Zeichen setzen wird.“ Unternehmen könne sich direkt über die Internetseite https://www.wwf.de/earthhour/staedte-und-unternehmen/anmeldung-unternehmen/ für die Aktion anmelden. Vereine, Verbände und Kirchengemeinden können ihre Teilnahme gerne auch bei der Stadt Lingen melden, die Daten werden dort gesammelt und dann gebündelt gemeldet. Interessierte schicken bitte eine kurze Mail mit dem Namen des Gebäudes an pressestelle@lingen.de. Die Earth Hour ist eine weltweite Aktion des World Wildlife Found (WWF). Die Umweltorganisation möchte so ein Zeichen für mehr Klima- und Umweltschutz setzen.