Empfehlung - E-Mobile zum MIeten haben in Lingen und Meppen wieder Saison

Lingen Seit dem heutigen Montag ist es soweit: Elektromobile zum spontanen Mieten per App haben in Lingen und Meppen wieder Saison. Angeboten werden sie seit vergangenem Jahr vom Lingener Unternehmer Mirko Kühn und dessen Firma „share2move“. Bereits einen Tag vor der Saisoneröffnung hätte sich Lühn kein besseres Wetter wünschen können. Der strahlende Sonnenschein machte am Sonntag Lust darauf, eine Tour mit einem der auf dem Lingener Marktplatz ausgestellten Meli-Roller und den neu ins Programm aufgenommen Elektroautos des Carsharing-Unternehmens zu machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/e-mobile-zum-mieten-haben-in-lingen-und-meppen-wieder-saison-289797.html