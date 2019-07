Empfehlung - E-Lastenräder werden immer beliebter

Werlte/Bremen Umweltzonen, enge Straßen, Verkehrschaos und der rasante Zuwachs am Onlinehandel sorgen dafür, dass die Arbeitsabläufe der Zusteller auf der sogenannten letzten Meile ins Stocken geraten sind – und bisherige Prozesse an ihre Grenzen stoßen. Mitbegründer der „Rytle“-Idee und ehemaliger Marketingleiter der Krone Nutzfahrzeugsparte in Werlte, Ingo Lübs, berichtet nun über die aktuellen Entwicklungen bei „Rytle“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/e-lastenraeder-werden-immer-beliebter-306886.html