Das THW pumpt in der Nähe der A1-Autobahnbrücke Wasser vom Stichkanal in die daneben liegende Hase. Nach einem Großbrand am Montag in Osnabrück-Fledder gelangten kontaminiertes Löschwasser und Löschschaum in die Hase. Ein Fischsterben war die Folge. Foto: Michael Gründel