Drogenkurier mit Kokain im Wert von 330.000 Euro erwischt

gn Salzbergen. Die Bundespolizei hat am Montag gegen Mitternacht einen 24-jährigen litauischen Staatsangehörigen nach seiner Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 30 bei Salzbergen in einem Auto mit französischer Zulassung kontrolliert. Auf dem Autobahnparkplatz „Emstal Süd“ wurde das Auto im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung von einer Streife der Bundespolizei angehalten. Angeblich war der 24-jährige Fahrer nur zu einem privaten Kurztrip in die Niederlande gefahren und jetzt auf dem Rückweg in die Heimat nach Litauen, teilte die Bundespolizei mit.

Nach einem positiven Drogenschnelltest bei dem Mann untersuchten die Bundespolizisten das Fahrzeug genauer und entdeckten in einem gut verbauten Versteck vier Pakete mit insgesamt rund 4,5 Kilogramm Kokain in dem Auto. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben.

Die beschlagnahmten Drogen haben einem „Straßenverkaufswert“ von rund 330.000 Euro. Der 24-jährige Fahrzeugführer wurde Dienstagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der Mann wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz in Nordhorn geführt.