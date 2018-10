Empfehlung - Dreistündiges Rockfest mit Niedeckens BAP in Emslandarena

Lingen In einem mehr als dreistündigen Konzert präsentierten Sänger Wolfgang Niedecken und seine ausdauernd spielfreudige Band BAP am Sonntag in der Lingener Emslandarena neben etlichen Hitsongs aus ihrer 40-jährigen Bandgeschichte vor allem Titel aus Niedeckens-Soloalbum „Reinrassije Strooßekööter“. Ein „Familienalbum“, das Wolfgang Niedecken mit einer Reihe US-amerikanischer Musiker im 8000 Kilometer entfernten New Orleans einspielte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/dreistuendiges-rockfest-mit-niedeckens-bap-in-emslandarena-259776.html