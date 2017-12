Drei Tatverdächtige nach Überfällen in Papenburg in Haft

gn Papenburg. Nach dem versuchten Überfall auf eine Tankstelle an der Flachsmeerstraße in Papenburg am 19. Dezember gegen 20.30 Uhr konnte direkt ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, räumte die Tat in einer ersten Vernehmung ein. Darüber hinaus gab der Wohnungslose an, auch für weitere vergleichbare Überfälle verantwortlich gewesen zu sein.

Die Beamten der Polizei Papenburg konnten im Laufe des Folgetages seine beiden Komplizen, eine 18-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann, jeweils mit Wohnsitz in Rhauderfehn, ermitteln und ebenfalls festnehmen. Die Gruppe wird bislang mit drei Raubüberfällen im Dezember in Papenburg und Westoverledingen in Verbindung gebracht.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Papenburger Polizei wurden die Tatverdächtigen einem Haftrichter beim Amtsgericht in Papenburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen alle drei Täter. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.