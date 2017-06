Drei Schwerverletzte bei Unfall mit Schulbus

gn Haren. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es am Donnerstag gegen 7.00 Uhr zu einem schweren Unfall auf der Süd-Nord-Straße zwischen Haren und Meppen. Dort fuhr eine 23-jährige Frau mit einem Seat Arosa in Richtung Meppen. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, schleuderte zurück über die Fahrbahn in den linken Seitenraum. Das Auto geriet erneut auf die Straße und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Ford Transit, der als Schulbus eingesetzt wird und noch ohne Kinder unterwegs war.

Ein hinter dem Transit fahrender Kleinbus prallte gegen den Ford. Die 23-jährige Autofahrerin zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 59-jährige Fahrerin des Fords und ihre 36-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Haren, vier Rettungswagen und ein Notarztwagen an der Unfallstelle eingesetzt.