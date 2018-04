Empfehlung - Drei Schwerverletzte bei Unfall in Lingen

hlw Lingen. Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene ereignet hat, schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war gegen 11.40 Uhr ein 80-jähriger Mann aus Biene mit seinem „Seat“ aus der Straße „Am Speichersee“ auf die Geester Straße in Richtung Geeste eingebogen. Dabei hat er offensichtlich den „BMW“ einer 32-Jährigen aus Geeste übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Eine in Richtung Biene fahrende 45-jährige Frau konnte mit ihrem „Opel Corsa“ nicht mehr ausweichen und prallte gegen den „BMW“. Bei dem Unfall wurden alle drei Beteiligten schwer verletzt. Sie kamen nach notärztlicher Versorgung in die Krankenhäuser nach Lingen und Meppen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Holthausen sicherte die Unfallstelle und übernahm den Brandschutz. Die Geester Straße war für rund zwei Stunden gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/drei-schwerverletzte-bei-unfall-in-lingen-232538.html