In drei Schritten soll der Gastank, der nach einem Unfall in Sögel in einem Graben liegt, geborgen werden. Den Plan dazu stellten jüngst vor (von links): Johan Dorgelo, Gerard Bastiaansen, Jack Bienen (alle Firma Wagenborg) und Kreisbaurat Dirk Kopmeyer. Foto: Gonzalez-Tepper