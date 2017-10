Drei Männer überfallen Fahrradfahrer auf dem Weg zur Arbeit

gn/hi. Salzbergen. Ein 39-jähriger Mann ist am Montagmorgen das Opfer von drei Räubern geworden. Die Täter versperrten dem Radfahrer gegen 5.30 Uhr an der Großsporthalle in Salzbergen den Weg und zwangen ihn zum Anhalten. Die Männer verlangten Geld und bekamen es von dem 39-Jährigen ausgehändigt. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein Täter den Radfahrer nach der Geldübergabe nieder. Die Männer flüchteten gemeinsam in Richtung Dr. Lepenau-Straße. Eine detaillierte Beschreibung liegt der Polizei aktuell nicht vor. Sie waren jeweils um die 40 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Der Haupttäter sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter bei der Polizei in Salzbergen unter Telefon 05976 1088 zu melden.

