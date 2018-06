Drei Freunde ab Donnerstag am Start bei „Jugend forscht“

Sacharja Thairo Wellmer, Sebastian Berentzen und Christoph Thale fragen sich, mit welchem Kraftstoff wir in Zukunft Gas geben. Die Schüler des Gymnasiums Marianum in Meppen präsentieren eine mögliche Antwort beim „Jugend forscht“-Bundesfinale in Darmstadt