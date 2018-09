Empfehlung - Dorf im Rauch: So geht Stavern mit dem Brand um

Der Moorbrand auf der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD) der Bundeswehr in Meppen ist nach über zwei Wochen noch immer nicht gelöscht. Die kleine Gemeinde Stavern liegt den Brandherden im Moor am nächsten. Wie sieht es aus im 1000-Einwohner-Dorf?Stavern Dienstagmorgen, 10.30 Uhr: Auf dem Weg von Meppen nach Stavern ist zunächst nichts zu sehen oder zu riechen. In Klein Stavern riecht es durch das heruntergefahrene Autofenster wie immer: nach Bauernhof. Zwischen Klein Stavern und Groß Stavern ist das Feuer dann zum ersten Mal zu sehen. Die Rauchschwaden ziehen über die Baumkronen, die das Gelände der WTD begrenzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/dorf-im-rauch-so-geht-stavern-mit-dem-brand-um-251168.html