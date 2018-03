Diebe stehlen Zigarettenautomaten in Emsbüren

gn Emsbüren. Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstag gegen 2.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße Elbergen in Emsbüren gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der in den Boden eingelassene Automat ersten Erkenntnissen zufolge – vermutlich unter Zuhilfenahme eines Autos – regelrecht herausgerissen und anschließend abtransportiert.

Hinweise zu Tatverdächtigen liegen nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903 214 zu melden.