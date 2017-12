Diebe stehlen kleinem Jonas das Kaninchen

hi/gn Spelle. Der fünfjährige Jonas vermisst sein Kaninchen. Unbekannte haben Flips, so heißt der kleine Hase, zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagmorgen 7 Uhr aus seinem Stall an der Straße „Zu den Kämpen“ in Spelle entführt.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter bereits zum zweiten Mal zu. In der Vergangenheit ist schon einmal ein Kaninchen aus dem Stall gestohlen worden. Genau deshalb hatte der fünfjährige Kaninchenfreund das Heim von Flips mit einem Zahlenschloss gesichert. Die Täter lösten aber die Schrauben, mit denen das Schloss am Stall befestigt war.

In dem Stall lebten zwei Kaninchen, eines ließen die Täter zurück. Lebensgefährtin Braunnase muss vorerst ohne ihren Partner auskommen. Der kleine Jonas und die Polizei hoffen, dass Flips bald gefunden wird. Wer Hinweise zum Verbleib des Kaninchens geben kann, der wird gebeten sich unter der Telefonnummer 05977 929210 bei der Polizei in Spelle zu melden.