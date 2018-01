Dieb stiehlt wertvolle Ringe in Lingen

gn Lingen. Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonnabend zwei Schmuckstücke in Lingen gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Taten haben sich zwischen 13.55 und 14.40 Uhr ereignet.

Zunächst betrat der Mann ein Juweliergeschäft in der Lookenstraße. Er ließ sich verschiedene Schmuckstücke zeigen, nahm in einem unbeobachteten Moment einen Ring an sich und verließ anschließend das Geschäft. Wenig später suchte er ein Juweliergeschäft in der Marienstraße auf und entnahm während eines Verkaufsgespräches unbemerkt einen Goldring aus einem Schmuckkasten.

Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die gestohlenen Ringe haben einen Gesamtwert von über 2000 Euro.

Der Unbekannte soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, um die 1,70 Meter groß und von eher kräftiger Statur sein. Er sprach gebrochenes Deutsch und wurde als „südländisch aussehend“ beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.