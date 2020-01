Empfehlung - Die schönste Zeit: Bosse begeistert Fans in Lingen

Lingen Die unter dem kryptischen Motto „Alles ist jetzt“ stehende Deutschland-Tournee führte den deutschen Songwriter und Rocksänger Axel Bosse und seine „Bosse“-Band am Sonnabend zum wiederholten Mal in die Lingener EmslandArena. Seinen Durchbruch im bundesdeutschen Popbusiness erlebte der im dörflichen Hemkenrode bei Braunschweig aufgewachsene Musiker im Jahre 2013. Mit seinem Hitsong „So oder so“ gewann er als Vertreter Niedersachsens den Bundesvision Song Contest. Gespannt auf seine neuen und alten Songs erwarten ihn rund 3500 Besucher aller Altersgruppen zwischen 20 und 50 Jahren, darunter etliche junge Familien mit Kindern. Sie alle sollten ein Popkonzert erleben, das sich im Verlauf von zwei Stunden in eine mitreißend fröhliche Tanz-, Gesangs- und Schunkelparty verwandeln sollte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/die-schoenste-zeit-bosse-begeistert-fans-in-lingen-341614.html