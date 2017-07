Der Aufstieg des SV Meppen fordert die Polizei

gn Meppen. Bei einem Besuch des sanierten Polizeikommissariats in Meppen informierte sich der Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann beim Leitenden Polizeidirektor Karl-Heinz Brüggemann für das Emsland und die Grafschaft Bentheim über die aktuellen Herausforderungen der Polizei.

Eine große Aufgabe für die Polizei stellt der Aufstieg des SV Meppens in die dritte Fußballliga dar.

„Karlsruhe, Chemnitz, Hansa Rostock – die Zahl der Risikospiele wird zunehmen“, sagte der stellvertretende Kommissariatsleiter Raimund Brinkmann. Daher werde diese Aufgabe künftig die Polizeiinspektion übernehmen.

In den vergangenen Jahren habe sich eine Szene mit rund 150 Personen gefestigt, die den Verein bedingungslos anfeuere, beim entsprechenden Gegner aber auffällig sei. „Wir fahren eine Nulltoleranzstrategie und leben diese auch“, erklärte Brüggemann. Gleichwohl sei man um einen guten Dialog mit den Fans bemüht. Allein beim Relegationsspiel gegen Mannheim waren 600 Beamte im Einsatz – vor allem wegen der Mannheim-Fans. Brüggemann: „Für die Sicherheit im Ligabetrieb erhalten wir aus Hannover keine zusätzlichen Kräfte. Nur wenn es hart auf hart kommt, unterstützt uns die Bereitschaftspolizei. Ansonsten haben wir allein drei szenekundige Beamte und rund zehn Ehrenamtliche, die sich um die Beobachtung und Bearbeitung auffälliger Fans bei Heim- und Auswärtsspielen kümmern.

Aktuell erarbeite man zudem präventive Sicherheitsmaßnahmen, um möglichst im Vorfeld einen reibungslosen Spielablauf sicherzustellen. Ein Problem, das derzeit stark in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist die angestiegene Zahl der Wohnungseinbrüche. Die Polizei weiß um die Unsicherheit in der Bevölkerung, gleichwohl dürfe die Lage jedoch nicht dramatisiert werden. 2016 gab es bei rund 170.000 Wohnungen im Emsland und der Grafschaft 641 registrierte Einbrüche. „Wir können nicht vor jede Wohnung einen Polizisten stellen“, so Brüggemann.

Nach fünf Minuten brechen Einbrecher ihren Versuch, in eine Wohnung einzudringen, ab. Bewohner sollten daher gezielt nachrüsten und alle Fenster beim Verlassen schließen. Insgesamt konnte die Polizei auf eine positive Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren verweisen. So sei die Zahl der registrierten Straftaten rückläufig, sie ist um 14 Prozent zurückgegangen. Erfreulich sei wiederum, dass im gleichen Zeitraum die Aufklärungsquoten angestiegen sind. Mit fast 62 Prozent der ermittelten Täter liegen diese in der Grafschaft und im Emsland weit über dem Bundesschnitt (2016: 56,2 Prozent).