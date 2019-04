Empfehlung - Den Sohn in Emsbüren misshandelt: Mutter muss ins Gefängnis

Emsbüren/Osnabrück Ebenfalls angeklagt war der Stiefvater des Jungen. Ihm war zur Last gelegt worden, nicht ausreichend eingeschritten zu sein, wenn die Mutter auf das Kind einprügelte, den Jungen von den Mahlzeiten fernhielt und ihn zwang, in gelben Müllsäcken im Haus herumzulaufen. Das Gericht beließ es bei ihm aber bei einer Verwarnung und einer Auflage von 2000 Euro, die er an das Kinderhospiz „Löwenherz“ in Lingen zu zahlen hat. Das Gericht bewertete es als erheblich strafmildernd, dass die Bild-Zeitung den 39-Jährigen im Rahmen der Berichterstattung über das Verfahren sowohl in einer Online- als auch in der Printausgabe unverpixelt gezeigt habe. Dieser sei dadurch in seinen Persönlichkeitsrechten erheblich beeinträchtigt worden, so die Richterin. Er habe dadurch nach 19 Jahren seine Arbeit verloren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/den-sohn-in-emsbueren-misshandelt-mutter-muss-ins-gefaengnis-290165.html