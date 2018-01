Defekte Ventile im Kernkraftwerk

hi Lingen. Im Lingener Kernkraftwerk ist es in der vergangenen Woche zu einem meldepflichtigen Ereignis gekommen. Wie das Umweltministerium gestern bekannt gab, sind bei einer Routinekontrolle am 4. Januar defekte Membranen an Entwässerungsventilen entdeckt worden. Die Membranen sind ausgetauscht worden, heißt es aus dem Ministerium. Radioaktivität sei nicht ausgetreten. Eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand nicht. Das Ereignis war nach Ministeriumsangaben ohne sicherheitstechnische Bedeutung, dennoch ist es als meldepflichtig eingestuft worden.

