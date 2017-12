Defekte Heizung führt zu lebensbedrohlichen Vergiftungen

gn Spelle. Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage hat am Freitag gegen 20.30 Uhr eine hohe Konzentration von lebensgefährlichem Kohlenmonoxid in einem Wohnhaus in Spelle freigesetzt, teilt die Polizei am Samstag mit. Durch das Einatmen haben ein Mann und eine Frau (beide 33 Jahre alt) lebensbedrohliche Vergiftungen erlitten. Die beiden Kinder im Alter von fünf Jahren und zehn Monaten wurden leicht verletzt.

Alle Verletzten wurden in Spezialkliniken in Münster und Düsseldorf gebracht. Nach dem aktuellen Stand am Samstagmittag schwebt das Paar nicht mehr in Lebensgefahr.