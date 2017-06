David Hasselhoff kommt nach Lingen

gn Lingen. Im Frühjahr 2018 ist es 30 Jahre her, dass David Hasselhoff, der mit TV-Serien wie „Knight Rider“ oder „Baywatch“ Weltruhm erlang, den Song „Looking For Freedom“ aufgenommen hat. Aus diesem Anlass kommt der beliebte Hollywood-Star am 27. April 2018 zu einem Konzert in die Emslandarena nach Lingen, teilt der Veranstalter mit. Das Konzert in Lingen ist eines von insgesamt 17 Konzerten in Deutschland.

Und David Hasselhoff kommt nicht allein: Er bringt auch seinen Freund K.I.T.T., seinen treuen Begleiter aus der Knight Rider - Serie, mit nach Lingen.

David Hasselhof soll auch in Lingen das legendäre Auto K.I.T.T. aus der Fernsehserie „Knight Rider“ im Gepäck haben. Archivfoto: EPA/Jesus Diges

Hasselhoff hat –bedingt durch die Zeit der Wende in Deutschland- eine ganz besondere Beziehung zum deutschen Publikum und er liebt Deutschland. Entsprechend freut auch er selbst sich sehr auf die Tournee und die Konzerte – und auf sein Konzert in Lingen.

Die Konzertbesucher dürfen sich auf einen kurzweiligen Abend mit vielen Hits von David Hasselhoff und auch auf neue Songs von dem vielseitigen Künstler freuen, der ab 1. Juni 2017 auch mit der Neuverfilmung von „Baywatch“ international wieder in den Kinos zu sehen ist.

Karten für das Konzert in Lingen gibt es ab 14. Juni 2017, 10.00 Uhr im presale auf www.eventim.de sowie ab dem 16. Juni 2017, 10 Uhr, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von Eventim sowie unter der Bestell- Hotline: 01806 570070.