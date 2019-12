Empfehlung - Dauereinsatz auf Flüssen und Kanälen gegen Gefahrgut

Lingen Als vor einigen Wochen im Dortmund-Ems-Kanal in Lingen ein Auto geborgen wurde, kam die Frage auf: Was tummelt sich noch alles in dem 3,50 Meter tiefen Kanal, der durch Lingen führt? Bei einer Fahrt mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen kam heraus: noch deutlich mehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/dauereinsatz-auf-fluessen-und-kanaelen-gegen-gefahrgut--335631.html