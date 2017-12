Empfehlung - Das Geheimnis des Turms im Speichersee Geeste

wrog Geeste. Am östlichen Rand des Speicherbeckens befindet sich am Fuß des Deiches eine unscheinbare graue Metalltür. Schlünzen schließt auf und bittet gemeinsam mit Meyer hinein. Durch einen langen Gang mit mehreren Drucktoren geht es am Grund des Speicherbeckens Richtung Turm. Der Weg führt über Gitterroste, unter denen ein meterdickes Rohr verläuft. „Durch dieses Rohr pumpen wir Wasser aus dem Dortmund-Ems-Kanal in das Speicherbecken oder lassen es bei Bedarf wieder zurückfließen“, erklärt Schlünzen. Am Ende des Ganges mit seinen kahlen, von Neonröhren erleuchteten Betonwänden befindet sich eine schmale Wendeltreppe. Über mehrere Geschosse geht es vorbei an technischen Anlagen rund 20 Meter nach oben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/das-geheimnis-des-turms-im-speichersee-geeste-218398.html