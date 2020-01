Empfehlung - Das bietet die Emslandarena Lingen bis zum Sommer 2020

Lingen „Durch unsere Professionalität haben wir uns im Musikgeschäft etabliert“, sagt Florian Krebs, Geschäftsführer der Emslandarena und Emslandhallen, am Mittwoch, als er in der Emslandarena steht. Bühnenarbeiter sind im Innenraum der Arena zugange, die Vorbereitungen für das Konzert des Musikers Bosse am Wochenende laufen auf Hochtouren. Es ist nicht das erste Mal, dass der Songwriter aus Braunschweig in Lingen auftritt. 2013, als die Emslandarena offiziell eröffnet wurde, war er es, der zusammen mit Katie Melua das allererste Konzert in der Veranstaltungshalle gab. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/das-bietet-die-emslandarena-lingen-bis-zum-sommer-2020-341135.html