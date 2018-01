Empfehlung - Das Atomzeitalter in Lingen begann 1968

Lingen. Das erste Kernkraftwerk der Bundesrepublik nahm 1962 im bayrischen Kahl den Betrieb auf. Die Kraftwerke in Rheinsberg, Jülich und Karlsruhe befanden sich noch im Bau, und mit dem Bau des ersten Großkraftwerkes in Gundremmingen war noch nicht begonnen worden, als VEW und AEG am 3. März 1964 unter dem Namen „Kernkraftwerk Lingen GmbH (KWL)“ eine gemeinsame Tochtergesellschaft gründeten, die ein zweites Großkraftwerk in Darme errichten sollte. Anfangs war auch ein Standort in Westfalen im Gespräch. Mit 252 Megawatt elektrischer Bruttoleistung sollte es das bis dahin größte Kernkraftwerk der Bundesrepublik werden. Bereits im Vorfeld hatte VEW mehrere Hektar Land nahe Hanekenfähr erworben. Ein Hof musste dem Vorhaben weichen. Auf Darmer Grund sollte auch das Umspannwerk entstehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/das-atomzeitalter-in-lingen-begann-1968-220469.html