Empfehlung - Darts-Show lockt 3000 Besucher in Lingener Emsland-Arena

Lingen Partystimmung in der ausverkauften Emslandarena in Lingen: Bei der „Emsland Darts Gala“ sorgten Weltmeister Michael van Gerwen sowie die Profis Max Hopp (Deutschland), Mensur Suljovic (Österreich) und Joe Cullen (England) für mächtig Stimmung. Der Lingener Hendrik Eggermann durfte sich in einem Showmatch gegen Suljovic behaupten, hatte jedoch keine Chance. Zu Beginn der „Emsland Darts Gala“ durften sich vier Amateure auf der großen Bühne vor über 3000 Zuschauern behaupten. Der Ochtruper RenéPerreforth durfte nach der Auslosung als erster die Bühne betreten und bekam es mit Joe Cullen zu tun. Er brachte den Engländer ordentlich ins Schwitzen, doch der 29-jährige Profi setzte sich am Ende 5:0 durch. Anschließend wurde es sehr laut in der Halle, als Lokalmatador Hendrik Eggermann vor die Dartscheibe trat. Gegen den Weltranglisten-Achten Mensur Suljovic hatte er keine Chance. „Mensur ist ein wahnsinniger Spieler. Er hat auch teilweise ein hohes Finish ausgemacht. Aber auf der großen Bühne vor einem solchen Publikum aufzutreten ist der Wahnsinn“, so Eggermann. Auch Deutschlands Darts-Hoffnung Max Hopp (gegen Justin Müller) und Michael van Gerwen (gegen Niklas Thünemann) gewannen ihre Spiele. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/darts-show-lockt-3000-besucher-in-lingener-emsland-arena-289643.html